«Польское радио»: В Беларуси студенты проводят «сидячие» забастовки 1.10.2020, 10:25

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Вчера волна таких забастовок прошла по всей стране.

В столице Беларуси, Минске, студенты десяти университетов провели в среду, так называемую, «сидячую акцию протеста» - они сидели на парадных лестницах, ведущих к зданиям колледжей, требуя освободить задержанных раньше студентов.

Как передает из Минска «Польское радио», самым многолюдным стал протест перед Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники, где сотни студентов сидели на ступеньках, скандируя «отпусти».

Ранее местный студент Сергей Мазура был приговорен к 23 суткам ареста за участие в акции и «неподчинение» приказам милиции.

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