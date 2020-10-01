Лукашенко поздравил президента Кипра, вспомнил солидарность и взаимопомощь 18 1.10.2020, 11:13

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Никос Анастасиадис

Кипр неоднократно накладывал вето на пакет штрафных мер против властей Беларуси.

Лукашенко поздравил президента Кипра Никоса Анастасиадиса с Днем независимости, передает «Радыё Свабода»:

«В сегодняшних условиях, когда весь мир столкнулся с рядом вызовов и угроз, особенно значимыми становятся такие понятия, как солидарность и взаимопомощь».

Кипр неоднократно накладывал вето на пакет штрафных мер против руководства Беларуси. Свое противодействие санкциям против Беларуси кипрская сторона объяснила тем, что стремится ввести санкции ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточной части Средиземного моря.

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