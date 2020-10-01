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Нацбанк Беларуси растратил рекордную сумму зарубежных активов

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  • 1.10.2020, 13:15
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Нацбанк Беларуси растратил рекордную сумму зарубежных активов

Падение резервов властей стало максимальным за всю историю ведения статистики.

Власти обнародовали весьма любопытную финансовую статистику. Из нее можно узнать, как обстоят дела у государства и банковской системы Беларуси, пишут banki24.by.

На 1 сентября у Нацбанка осталось 7,677 млрд USD валовых иностранных активов. Всего за месяц зарубежные активы НБРБ сократились на рекордную величину — 1,425 млрд USD.

При этом чистые иностранные активы регулятора (активы минус пассивы) составили на 1 сентября 6,856 млрд USD.

Чистые иностранные активы представляют собой сальдо операций Нацбанка с нерезидентами. Валовые иностранные активы НБРБ — это монетарное золото, валюта в Нацбанке и все виды размещения средств регулятора у нерезидентов (кредиты, проценты по ним, депозиты, корсчета НБРБ в банках-нерезидентах, вложения в ценные бумаги нерезидентов, средства по РЕПО, участие в капитале банков-нерезидентов, кредиты и авансы, средства в расчетах по операциям с нерезидентами).

Валовые иностранные активы Нацбанка по большей части пересекаются с ЗВР Беларуси, так как по методике МВФ резервные активы должны храниться в банках с рейтингом не ниже инвестиционной категории (от ВВВ- и выше).

В Беларуси таких банков нет, следовательно ЗВР РБ вынужденно перетекают на хранение в банки за границей.

В августе состоялось рекордное падение резервов властей за всю историю ведения статистики. Поскольку ЗВР и иностранные активы НБРБ — это пересекающиеся множества, уменьшение резервов привело к аналогичным потерям активов регулятора.

Помимо внешних активов и пассивов у Нацбанка есть и внутренние. В отличие от иностранных активов чистые внутренние активы НБРБ отрицательны. На 1 сентября они составили минус 4,830 млрд USD. Как нетрудно догадаться, Нацбанк имеет чистые внутренние активы ниже нуля по той причине, что его обязательства перед резидентами Беларуси выше требований к ним.

Минус по внутренним активам формируется за счет взаимоотношений с госорганами. Обязательства Нацбанка в валюте перед госорганами составили 4,880 млрд USD.

Все эти обязательства относятся к «долгам» перед правительством (читай: Минфином). Что это за обязательства перед Минфином? Судя по объему и динамике обязательств, это валютный депозит Минфина в Нацбанке. Депозит сформирован за счет остатков валютных средств бюджета и кредитов и займов, которые брал Минфин.

Банковская система имеет хронически отрицательные иностранные активы. На 1 сентября они составили минус 3,576 млрд USD.

Активы банков находятся ниже нуля из-за особенностей нереформированной экономики. Белорусская экономика слабо жизнеспособна без внешней подпитки. Поэтому для поддержания системы в равновесии используются возможности банков: они привлекают валютные кредиты за рубежом.

К 1 сентября объем этих кредитов нерезидентов достиг 4,637 млрд USD. В 2020 году и далее НБРБ ставит перед банками задачу поддержания размеров данной задолженности.

Последнее указывает, что нынешнее правительство не собирается ничего менять в экономике — она останется валютодефицитной по своей сути. Кроме того, банки (особенно государственные) сильно вложились в валютные облигации Минфина и местных органов власти.

На 1 сентября объем долга Минфина составил 2,646 млрд USD, местных властей — 653,5 млн USD. Значительная часть валютных облигаций — это превращенные проблемные кредиты госпредприятий.

Минфин и исполкомы взяли на себя долги госсектора, а банки согласились на то, что купят облигации государства и откажутся от истребования кредитов.

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