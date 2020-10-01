Жители Грушевки отстояли создателя дворового чата 2 1.10.2020, 14:10

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Фото: onliner.by

Люди вышли на акцию возле РУВД после задержания

В квартире создателя дворового чата Грушевки прошел обыск. Cегодня около половины девятого утра в квартиру Дмитрия, создателя канала «Грушвилль», пришли силовики.

Информацию о проведении обыска Onliner подтвердил знакомый задержанного: рано утром Дмитрий прислал SMS с просьбой побыть понятым. Супруга мужчины рассказала, что сейчас он находится в Московском РУВД, куда его попросили проследовать после обыска.

Канал «Грушвилль» посвящен минскому микрорайону Грушевка. Там обсуждают проблемы, делятся новостями и мыслями о происходящем в районе, городе и стране.

После новости о произошедшем к зданию милиции, где сейчас находится Дмитрий, пришло несколько жителей микрорайона, чтобы поддержать соседа. Жители дома уже начали сбор денег на адвоката. Буквально за час собрали 600 рублей.

Фото: onliner.by

Как рассказал Onliner адвокат Дмитрия Антон Гашинский, обыск проводился в рамках уголовного дела. Статус мужчины пока неизвестен.

— Во время обыска была изъята техника. Меня к Дмитрию пока не пускают. Ждем.

Пресс-секретарь МВД Минска Наталья Ганусевич рассказала Onliner, что Дмитрий доставлен в Московское РУВД для разбирательств. Более подробную информацию в милиции пообещали сообщить позже.

Около 13 часов Дмитрий вышел из здания РУВД, объяснив, что обыск в его квартире проводился в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков. Также он отметил, что его не задерживали, а пригласили в РУВД для проведения опроса. С его слов, во время обыска милиционеры вели себя вежливо, в квартиру не врывались, дождались, пока он уведет ребенка в другую комнату. Мобильный телефон, ноутбук и несколько флеш-карт, принадлежащих мужчине, были изъяты и отправлены в Следственный комитет для проверки.

— От милиции я ничего не прятал, объяснил, что мы не радикалы: у нас абсолютно мирное сообщество. Никакого статуса у меня нет, я свободный человек. Сейчас пойду домой и успокою супругу.

Фото: onliner.by

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