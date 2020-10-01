Жители Грушевки отстояли создателя дворового чата

Жители Грушевки отстояли создателя дворового чата2
- 1.10.2020, 14:10
- 3,629
Люди вышли на акцию возле РУВД после задержания
В квартире создателя дворового чата Грушевки прошел обыск. Cегодня около половины девятого утра в квартиру Дмитрия, создателя канала «Грушвилль», пришли силовики.
Информацию о проведении обыска Onliner подтвердил знакомый задержанного: рано утром Дмитрий прислал SMS с просьбой побыть понятым. Супруга мужчины рассказала, что сейчас он находится в Московском РУВД, куда его попросили проследовать после обыска.
Канал «Грушвилль» посвящен минскому микрорайону Грушевка. Там обсуждают проблемы, делятся новостями и мыслями о происходящем в районе, городе и стране.
После новости о произошедшем к зданию милиции, где сейчас находится Дмитрий, пришло несколько жителей микрорайона, чтобы поддержать соседа. Жители дома уже начали сбор денег на адвоката. Буквально за час собрали 600 рублей.
Как рассказал Onliner адвокат Дмитрия Антон Гашинский, обыск проводился в рамках уголовного дела. Статус мужчины пока неизвестен.
— Во время обыска была изъята техника. Меня к Дмитрию пока не пускают. Ждем.
Пресс-секретарь МВД Минска Наталья Ганусевич рассказала Onliner, что Дмитрий доставлен в Московское РУВД для разбирательств. Более подробную информацию в милиции пообещали сообщить позже.
Около 13 часов Дмитрий вышел из здания РУВД, объяснив, что обыск в его квартире проводился в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков. Также он отметил, что его не задерживали, а пригласили в РУВД для проведения опроса. С его слов, во время обыска милиционеры вели себя вежливо, в квартиру не врывались, дождались, пока он уведет ребенка в другую комнату. Мобильный телефон, ноутбук и несколько флеш-карт, принадлежащих мужчине, были изъяты и отправлены в Следственный комитет для проверки.
— От милиции я ничего не прятал, объяснил, что мы не радикалы: у нас абсолютно мирное сообщество. Никакого статуса у меня нет, я свободный человек. Сейчас пойду домой и успокою супругу.