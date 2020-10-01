Ученые: Гены только на 12% «решают», будет человек правшой или левшой 1 1.10.2020, 14:31

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Специалисты сравнили геномы 1,7 миллиона человек.

Ученые из Германии, Дании, Нидерландов и десятка других стран выяснили, насколько генетика влияет на право- или леворукость у людей. Оказалось, что генетические особенности только на 12% определяют, какая рука у человека станет ведущей, пишет сайт euro-pulse.ru.

Сравнив геномы 1,7 миллиона человек, ученые выявили особенности в 41 нуклеотиде, которые характерны только для левшей. Особенности в еще 7 нуклеотидах характеризуют исключительно амбидекстеров (людей, которые одинаково хорошо владеют как правой, так и левой рукой).

Тем не менее, эти особенности влияют на «выбор» ведущей руки только на 12%. Остальные 88% факторов определяет окружающая среда, как именно — ученым предстоит выяснить.

Доминантность той или иной руки проявляется очень рано, утверждают исследователи. Еще в утробе матери заметно, как будущий человек больше двигает одной или другой рукой. Поэтому дальнейшие исследования в этой сфере будут посвящены исследованию гормонального фона беременной женщины и того, как делится оплодотворенная яйцеклетка.

У правшей и левшей больше различий, чем может показаться, и это может повлиять на важные аспекты их жизни (например, на лечение). Так, мозг правшей и левшей имеет разное строение. Почему у некоторых людей доминирует одна рука, а у других другая – вопрос, на который исследователи ищут ответ уже несколько десятилетий.

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