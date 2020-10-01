У активистки из Дубровно Натальи Стрельченко конфисковали технику 1 1.10.2020, 15:18

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Наталья Стрельченко

Она уже написала жалобу в прокуратуру.

В Дубровно несколько сотрудников милиции с понятыми пришли в дом активистки Натальи Стрельченко, где она проживает вместе со своими несовершеннолетними детьми, сообщает «Витебская весна».

С санкции прокуратура города Бреста милиция провела осмотр помещения, в результате которого у активистки конфисковали смартфон, два старых мобильных телефона и жесткий диск компьютера. У Натальи взяли отпечатки пальцев.

По словам Натальи Стрельченко, никаких документов ей не предъявляли. Она уже написала жалобу в прокуратуру.

По словам Натальи, поводом для возбуждения дела стал найденый милицией в социальных сетях пост, который якобы опубликовал ее муж Виктор Бугаев. По мнению сотрудников МВД, Бугаев в своей публикации оскорбил старшего инспектора правоохранительных органов Бреста, капитана милиции Андрея Хвесюка. Местом «преступления» назван дом активистки, где прописан ее муж.

При этом сам Виктор Бугаев более трех лет живет в Швеции, куда уехал, спасаясь от преследований властей. В Беларусь он не приезжал, а значит не мог писать в социальных сетях с домашнего компьютера в Дубровно, считает его жена.

Об этом женщина и сообщила в своей жалобе на имя прокурора Витебской области. Утверждает, что конфискованные вещи не принадлежат ее мужу.

Наталья Стрельченко и ее муж Виктор Бугаев - активисты партии «Народная Грамада». Виктор Бугаев ведет блог «Все о Дубровне» в социальных сетях, критикуя местные власти и чиновников. Он подвергся преследованиям со стороны властей за свою деятельность и был вынужден покинуть страну.

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