По всему Минску проходят акции протеста 1 1.10.2020, 15:22

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Фото: «Белсат»

(Обновляется) Жители столицы вышли на улицы в 54-й день революции.

Сегодня - 54-й день белорусской революции.

По всей стране люди протестуют против нелегитимного узурпатора. Акции протеста проходят и в Минске. Жители столицы вышли на улицы в разных частях частях города, сообщает Charter97.org.

Студентки БГАИ вышли на акцию протеста перед главным корпусом вуза.

Во Фрунзенском районе Минска национальный флаг закрепили над крышей отделения милиции.

Студенты БНТУ тоже вышли на протест. Учащиеся вуза использовали креативные плакаты.

Белоруски прошли маршем по проспекту Независимости.

Минчане вышли на протест и на Логойском тракте.

Жители Уручья встали в цепь солидарности у себя на районе.

Студенты МГЛУ снова вышли на протест.

Одними из первых на акцию солидарности вышли жители улицы Богдановича.

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