Минчане провели акцию «Живая галерея Цеслера»
- 1.10.2020, 16:10
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Фотофакт.
Жители минского квартала Ляховка — Кошары провели акцию «Живая Галерея Цеслера» во дворе дома, где находится мастерская художника. Позже отдельные работы появились возле объектов, которые легли в основу сюжетов, сообщает телеграм-канал kyky_org.
Авторы инициативы подчеркивают: «Когда ты сильный, ты можешь многое. Например, выгнать художника из страны. Можешь запретить его выставки. Но у тебя никогда не получится выгнать любовь к художнику из сердец людей.
Мы хотим, чтобы Владимир Цеслер вернулся в Беларусь, где бы мог спокойно творить, а не бояться за свою жизнь. Искусство не требует жертв!»