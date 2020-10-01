Минчане провели акцию «Живая галерея Цеслера» 1.10.2020, 16:10

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Владимир Цеслер

Фото: citydog.by

Фотофакт.

Жители минского квартала Ляховка — Кошары провели акцию «Живая Галерея Цеслера» во дворе дома, где находится мастерская художника. Позже отдельные работы появились возле объектов, которые легли в основу сюжетов, сообщает телеграм-канал kyky_org.

Авторы инициативы подчеркивают: «Когда ты сильный, ты можешь многое. Например, выгнать художника из страны. Можешь запретить его выставки. Но у тебя никогда не получится выгнать любовь к художнику из сердец людей.

Мы хотим, чтобы Владимир Цеслер вернулся в Беларусь, где бы мог спокойно творить, а не бояться за свою жизнь. Искусство не требует жертв!»

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