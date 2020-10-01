Ученые: Скорость таяния льдов Гренландии побила рекорд последних 12 тысяч лет 1.10.2020, 17:43

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К чему это приведет?

Новый расчет скорости таяния льдов Гренландии за последние 12 тысяч лет показал, что в XXI веке этот показатель стал рекордно высоким за всю постледниковую эпоху. Результаты расчетов опубликовал научный журнал Nature, сообщает ТАСС.

«Даже если мир перейдет на очень жесткую энергетическую диету, темпы таяния ледников Гренландии к концу столетия будут лишь немного выше, чем рекорды прошлых 12 тыс. лет. Если же выбросы парниковых газов будут расти прежними темпами, скорость сокращения ледовой шапки острова будет в четыре раза выше прошлых максимумов», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Баффало (США) Джейсон Брайнер.

Практически все климатологи не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур на Земле не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала на 4−9 °С выше, чем в прошлые столетия. Из-за этого их площадь будет необратимо сокращаться, и большие территории Антарктики и Арктики освободятся ото льда.

Судьба ледников Гренландии

В частности, климатические спутники уже много лет фиксируют, что таяние ледников Гренландии резко ускорилось. В среднем темпы сокращения их объема с начала столетия выросли примерно в четыре раза. В августе прошлого года это привело к тому, что огромная часть ледового массива острова массой в 12,5 млрд тонн откололась и уплыла в море, а за весь 2019 год совокупная масса ледовой шапки Гренландии сократилась на рекордные 532 млрд тонн.

Брайнер и его коллеги заинтересовались тем, насколько сопоставимы текущие рекорды с тем, как менялась площадь льдов Гренландии в прошлом. Для ответа на этот вопрос ученые создали детальную климатическую модель юго-западного побережья острова. Она учитывала то, как менялся его климат и облик за последние 12 тысяч лет. Кроме того, ученые вычислили скорость таяния ледников в разные периоды истории.

Эти расчеты показали, что площадь ледовой шапки острова в прошлом менялась гораздо медленнее, чем сейчас. Это было характерно и для самых теплых периодов истории голоцена, текущей геологической эры, когда температуры на Земле были на 1−2 °С выше, чем сейчас.

Расчеты ученых показывают, что уже сейчас темпы сокращения гренландских льдов превышают рекорды прошлых 120 столетий, а дальнейший рост выбросов СО2 и других парниковых газов повысит их еще в четыре раза. В результате уровень моря может вырасти на 10 сантиметров, а ледовый покров Гренландии будет дестабилизироваться еще быстрее.

Брайнер и его коллеги надеются, что их климатическая модель и результаты расчетов помогут климатологам уточнить оценки того, как будет меняться масса и объем ледников острова в ближайшие десятилетия и столетия. Эти сведения, в свою очередь, помогут политикам точнее оценивать климатические риски и вырабатывать действенные меры по борьбе с глобальным потеплением.

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