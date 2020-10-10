Наталья Радина: Мы побеждаем и уже завтра можем освободить всех политзаключенных 21 10.10.2020, 17:36

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Завтра на улицы должна выйти вся Беларусь.

Об этом заявила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

- Встреча Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ — это наша заслуга и победа. Диктатор понимает, что проиграл и впервые в истории своего правления пошел на поклон в тюрьму к узникам совести.

Самое главное сегодня — это не останавливаться и требовать немедленного освобождения всех политических заключенных, прекращения их уголовного преследования и реабилитации. Это в наших силах. Завтра на Марши в городах Беларуси должны выйти все граждане страны.

Немедленно должны быть освобождены Николай Статкевич, Сергей Тихановский, Павел Северинец, Виктор Бабарико, Евгений Афнагель, Мария Колесникова, Андрей Кабанов, Сергей Петрухин, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, Степан Латыпов и сотни других героев.

Мы побеждаем, но надо сейчас приложить огромные усилия. Звоните и пишите всем своим друзьям — завтра на улицы должны выйти все белорусы.

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