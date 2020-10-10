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Сергей Тихановский: Надо быть жестче

  • 10.10.2020, 20:01
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Сергей Тихановский: Надо быть жестче
Сергей Тихановский
Фото: EPA

Об этом народный блогер заявил в разговоре с женой.

Cегодня состоялся телефонный разговор между Сергеем и Светланой Тихановскими. Отметим, что это их первый разговор с момента ареста Сергея 29 мая в Гродно.

В ходе разговора Сергей Тихановский призвал Светлану действовать жестче. Публикуем отрывок диалога:

Сергей: Я думаю, что нормально все будет.

Светлана: Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать?

Сергей: Нет. (пауза) Ну, надо как-то жестче быть.

Светлана: Жестче? Я переживаю просто за всех, кто в тюрьме находится – чтобы на вас это всех не отразилось. Но значит будем жестче.

Отметим, что завтра в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости. Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвал белорусов выйти на улицы своих городов.

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