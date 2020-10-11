Надо быть жестче

Надо быть жестче24
- Сергей Тихановский
- 11.10.2020, 10:51
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Об этом народный блогер заявил в разговоре с женой.
Cегодня состоялся телефонный разговор между Сергеем и Светланой Тихановскими. Отметим, что это их первый разговор с момента ареста Сергея 29 мая в Гродно.
В ходе разговора Сергей Тихановский призвал Светлану действовать жестче. Публикуем отрывок диалога:
Сергей: Я думаю, что нормально все будет.
Светлана: Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать?
Сергей: Нет. (пауза) Ну, надо как-то жестче быть.
Светлана: Жестче? Я переживаю просто за всех, кто в тюрьме находится – чтобы на вас это всех не отразилось. Но значит будем жестче.
Отметим, что завтра в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости. Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.