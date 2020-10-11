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Надо быть жестче

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  • Сергей Тихановский
  • 11.10.2020, 10:51
  • 31,489
Надо быть жестче
Сергей Тихановский
Фото: EPA

Об этом народный блогер заявил в разговоре с женой.

Cегодня состоялся телефонный разговор между Сергеем и Светланой Тихановскими. Отметим, что это их первый разговор с момента ареста Сергея 29 мая в Гродно.

В ходе разговора Сергей Тихановский призвал Светлану действовать жестче. Публикуем отрывок диалога:

Сергей: Я думаю, что нормально все будет.

Светлана: Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать?

Сергей: Нет. (пауза) Ну, надо как-то жестче быть.

Светлана: Жестче? Я переживаю просто за всех, кто в тюрьме находится – чтобы на вас это всех не отразилось. Но значит будем жестче.

Отметим, что завтра в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости. Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

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