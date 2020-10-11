Участники Марша Гордости стекаются к Стеле в Минске 11.10.2020, 14:59

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Протестующих становится все больше.

В Беларуси проходит Марш Гордости.

Участники Марша Гордости стекаются к Стеле в Минске. Протестующих становится все больше, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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