Участники Марша Гордости стекаются к Стеле в Минске
- 11.10.2020, 14:59
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Протестующих становится все больше.
В Беларуси проходит Марш Гордости.
Участники Марша Гордости стекаются к Стеле в Минске. Протестующих становится все больше, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.