Марш Гордости в Гродно: фоторепортаж 11.10.2020, 20:05

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По городу гуляли сотни протестующих.

Сегодня жители Гродно вышли на Марш Гордости. На советской площади собрались несколько сотен человек, передает «Радыё Свабода».

Некоторые стояли под бело-красно-белыми флагами. Протестующие пели на площади «Тры чарапахі». Позже колонна из 100-200 человек пошла по Советской пешеходной улицы. Внизу улицу перекрыли силовики, начались задержания.

Более 10 человек задержали, в том числе двух женщин. Одной из них сломали бело-красно-белый зонт.

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