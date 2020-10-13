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Двор минского РУВД забросали коктейлями Молотова

  • 13.10.2020, 12:46
  • 20,268
Двор минского РУВД забросали коктейлями Молотова

Частично сгорел служебный автобус.

Ночью во двор Советского РУВД бросали коктейли Молотова. Горел служебный автобус. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.

Это случилось около 5 часов утра, во двор управления забросили три бутылки с зажигательной смесью.

Один из снарядов попал в служебный автобус, тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, но оно повреждено.

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