Студенты БГЭУ начали «сидячую» забастовку 13.10.2020, 13:45

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Акция проходит у входа в 4-й корпус университета.

Минск. Студенты проводят традиционные акции у входа в университет.

По всему Минску сегодня проходят акции солидарности и протесты против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Студенты БГЭУ начали «сидячую» забастовку, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Молодые люди расположились у 4 корпуса БГЭУ.

По всему Минску сегодня проходят акции солидарности и протесты против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

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