Студенты БГЭУ начали «сидячую» забастовку
- 13.10.2020, 13:45
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Акция проходит у входа в 4-й корпус университета.
Минск. Студенты проводят традиционные акции у входа в университет.
По всему Минску сегодня проходят акции солидарности и протесты против незаконной власти узурпатора Лукашенко.
Студенты БГЭУ начали «сидячую» забастовку, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Молодые люди расположились у 4 корпуса БГЭУ.
По всему Минску сегодня проходят акции солидарности и протесты против незаконной власти узурпатора Лукашенко.