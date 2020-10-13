Минск вышел на акции против узурпатора 2 13.10.2020, 14:15

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Иллюстрационное фото

Протесты проходят по всей столице.

По всему Минску сегодня проходят акции солидарности и протесты против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Сайт Charter97.org публикует репортажи в основных протестных акций в столице на данный момент.

Цепь солидарности выстроилась на Партизанском проспекте в Минске.

Минчане вышли на проспект Дзержинского с флагами и верой в перемены.

Студенты БГЭУ начали «сидячую» забастовку.

Студенты МГЛУ вышли на ежедневный протест.

Цепь солидарности стоит на улице Богдановича в Минске.

Студентки Академии управления при администрации Лукашенко вышли на акцию протеста.

Цепь солидарности выстроилась на Логойском тракте в Минске.

Студенты истфака БГУ вышли на акцию солидарности. Живая цепь выстроилась возле памятника ученому Владимиру Пичете.

Минчане вышли на акцию на проспекте Независимости. Люди протестуют возле станции метро «Восток».

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