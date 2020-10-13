закрыть
13 октября 2020, вторник, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минск вышел на акции против узурпатора

2
  • 13.10.2020, 14:15
  • 4,382
Минск вышел на акции против узурпатора
Иллюстрационное фото

Протесты проходят по всей столице.

По всему Минску сегодня проходят акции солидарности и протесты против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Сайт Charter97.org публикует репортажи в основных протестных акций в столице на данный момент.

Цепь солидарности выстроилась на Партизанском проспекте в Минске.

Минчане вышли на проспект Дзержинского с флагами и верой в перемены.

Студенты БГЭУ начали «сидячую» забастовку.

Студенты МГЛУ вышли на ежедневный протест.

Цепь солидарности стоит на улице Богдановича в Минске.

Студентки Академии управления при администрации Лукашенко вышли на акцию протеста.

Цепь солидарности выстроилась на Логойском тракте в Минске.

Студенты истфака БГУ вышли на акцию солидарности. Живая цепь выстроилась возле памятника ученому Владимиру Пичете.

Минчане вышли на акцию на проспекте Независимости. Люди протестуют возле станции метро «Восток».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Требуй!
Требуй! Андрей Санников