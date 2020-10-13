Минск вышел на акции против узурпатора

Минск вышел на акции против узурпатора2
- 13.10.2020, 14:15
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Протесты проходят по всей столице.
По всему Минску сегодня проходят акции солидарности и протесты против незаконной власти узурпатора Лукашенко.
Сайт Charter97.org публикует репортажи в основных протестных акций в столице на данный момент.
Цепь солидарности выстроилась на Партизанском проспекте в Минске.
Минчане вышли на проспект Дзержинского с флагами и верой в перемены.
Студенты БГЭУ начали «сидячую» забастовку.
Студенты МГЛУ вышли на ежедневный протест.
Цепь солидарности стоит на улице Богдановича в Минске.
Студентки Академии управления при администрации Лукашенко вышли на акцию протеста.
Цепь солидарности выстроилась на Логойском тракте в Минске.
Студенты истфака БГУ вышли на акцию солидарности. Живая цепь выстроилась возле памятника ученому Владимиру Пичете.
Минчане вышли на акцию на проспекте Независимости. Люди протестуют возле станции метро «Восток».