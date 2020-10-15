Илон Маск добавит в Tesla Model Y два кресла 15.10.2020, 21:21

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Tesla Model Y

фото: wikipedia.org

Глава SpaceX и Tesla анонсировал выпуск семиместного кроссовера Model Y.

Электрический кроссовер Tesla Model Y в ближайшее время получит семиместную версию. Об этом в своем Twitter сообщил глава американской компании Илон Маск. По его словам старт производства новинки намечен на ноябрь нынешнего года. Поставки машины клиентам запланированы на декабрь. Стандартный вариант автомобиля предусматривает пятиместное исполнение, передает autonews.ru.

На официальном сайте Tesla на данный момент американцы уже предлагают семиместный салон в качестве опции. Доплата за такое исполнение кроссовера составляет 3 тыс. долларов.

Ранее Илон Маск пообещал начать выпуск обновленного Model Y на новом заводе американской компании в Германии. По словам главы фирмы, кроссовер европейской сборки будет отличаться от электрокара, который производится в США. Какие новшества получит Model Y, пока неизвестно. По словам Маска, «серьезные изменения произойдут в конструкции автомобиля».

Tesla Model Y американской сборки начали поставлять покупателем весной нынешнего года. Компактный кроссовер позаимствовал уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. Автомобиль получил короткий передний свес и панорамную крышу. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,32. В салоне автомобиля установлен большой 15-дюймовый сенсорный дисплей, который отвечает за управление большинством функций Model Y.

Model Y получила два электромотора и предлагается с комплектами аккумуляторов различной емкости. Электрокар в «старшей» модификации может ускоряться до «сотни» за 3,5 с, а его максимальная скорость составляет 250 км в час. При полностью заряженных аккумуляторах автомобиль проедет около 480 километров.

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