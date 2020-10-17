В Беларуси рынок новых авто продолжает падение 17.10.2020, 14:51

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В сентябре рынок новых авто потерял еще 9%.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в сентябре рынок новых автомобилей продолжил падение. Белорусы купили на 8,88% меньше машин, чем в августе, пишет tut.by.

Всего по итогам 9 месяцев в Беларуси было продано 36 598 легковых автомобилей. В сентябре продажи составили 3532 авто. Падение по сравнению с августом составило почти 9%. Примерно столько же потерял август по отношению к июлю.

Сергей Михневич, председатель правления БАА, считает, что основной причиной падения спроса стала приостановка программ автокредитования:

- Можно предположить, что четвертый квартал будет хуже, чем третий.

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