В Хабаровске прошла 100-я подряд акция протеста

В Хабаровске прошла 100-я подряд акция протеста1
- 18.10.2020, 14:21
- 2,652
После митинга протестующие отправились на шествие по центральным улицам города.
Жители Хабаровска 100-й день подряд вышли на акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет «Сибирь.Реалии».
— После стольких дней?— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 18, 2020
— Всегда!
100 митингов подряд. С юбилеем, Хабаровск! pic.twitter.com/pA8pGAJ7SQ
По оценке издания, на площади Ленина собрались около 200 человек. Они скандировали лозунги «Мы здесь власть!», «Свободу Фургалу!» и другие.
После митинга протестующие отправились на шествие по центральным улицам города. Помимо лозунгов в поддержку Фургала, они также скандировали «Руки прочь от журналистов» из-за недавнего похищения и избиения журналиста Сергея Плотникова.
Затем протестующие вернулись на площадь Ленина и после этого начали расходиться. О задержаниях в ходе акции не сообщается.
Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает. Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения.
В прошлую субботу силовики впервые за три месяца жестко разогнали протестующих, были задержания, а также силовики возбудили уголовные дела. Дегтярев заявил, что силовики действовали «профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом».