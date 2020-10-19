Почти 1100 фур: очереди на границе Беларуси и Евросоюза становятся все больше

Почти 1100 фур: очереди на границе Беларуси и Евросоюза становятся все больше5
- 19.10.2020, 9:43
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Особенно перегружено литовское направление.
Ситуация в белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной, пишет сайт naviny.by.
На литовском направлении, по данным Госпогранкомитета на 08:00, скопилось более 730 большегрузов:
«Бенякони» — более 230;
«Каменный Лог» — более 220;
«Привалка» — более 190;
«Котловка» — более 90.
В двух пунктах на границе с Польшей свою очередь ожидает более 200 фур:
«Брузги» — более 140;
«Берестовица» — более 60.
Имеются очереди и на латвийском направлении — более 150 грузовиков:
«Урбаны» — более 80;
«Григоровщина» — более 70.