Почти 1100 фур: очереди на границе Беларуси и Евросоюза становятся все больше 5 19.10.2020, 9:43

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иллюстрационное фото

Особенно перегружено литовское направление.

Ситуация в белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной, пишет сайт naviny.by.

На литовском направлении, по данным Госпогранкомитета на 08:00, скопилось более 730 большегрузов:

«Бенякони» — более 230;

«Каменный Лог» — более 220;

«Привалка» — более 190;

«Котловка» — более 90.

В двух пунктах на границе с Польшей свою очередь ожидает более 200 фур:

«Брузги» — более 140;

«Берестовица» — более 60.

Имеются очереди и на латвийском направлении — более 150 грузовиков:

«Урбаны» — более 80;

«Григоровщина» — более 70.

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