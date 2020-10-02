В Сети появились личные данные сотрудников ГУСБ МВД

В Сети появились личные данные сотрудников ГУСБ МВД18
- 2.10.2020, 15:29
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Список содержит номера телефонов и фото.
В Сети появился список сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД Беларуси.
Базу данных с телефонами и фото опубликовал телеграм-канал nexta_tv.
«Эти «работники» антинародного ведомства якобы следят за дисциплиной, а на деле щемят порядочных милиционеров и следят за несоблюдением законов.
Но справедливость восторжествует! Нашли знакомого? Передайте ему привет», - пишет nexta_tv.