В Сети появились личные данные сотрудников ГУСБ МВД 18 2.10.2020, 15:29

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Список содержит номера телефонов и фото.

В Сети появился список сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД Беларуси.

Базу данных с телефонами и фото опубликовал телеграм-канал nexta_tv.

«Эти «работники» антинародного ведомства якобы следят за дисциплиной, а на деле щемят порядочных милиционеров и следят за несоблюдением законов.

Но справедливость восторжествует! Нашли знакомого? Передайте ему привет», - пишет nexta_tv.

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