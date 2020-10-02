МИД лишил аккредитации все иностранные СМИ в Беларуси 2.10.2020, 18:08

Преступления властей против свободы слова продолжаются.

Беларусь с 2 октября вводит новый порядок аккредитации иностранных журналистов. Все ранее выданные аккредитационные удостоверения аннулируются. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает tut.by.

Глаз заявил, что с сегодняшнего дня все ранее выданные аккредитации аннулируются. С понедельника должна начать работу специальная комиссия МИД, которая будет осуществлять аккредитацию по новым правилам.

Напомним, в конце августа в Беларуси были лишены аккредитации 19 журналистов иностранных СМИ. Среди них — журналисты, работающие на Би-би-си, Reuters, «Радыё Свабода», AFP и других.

Трудности с печатью тиража и распространением испытывают и печатные издания — белорусская «Комсомолка», «Народная воля», «Белгазета», «Свободные новости плюс».

С 1 октября по решению Мининформа TUT.BY утратил статус СМИ.

С 24 января 2018 года в Беларуси заблокирован сайт Charter97.org.

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