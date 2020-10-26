Бастуй, Беларусь!

Фото: ТАСС

Мы не отступим, пока наши требования не будут выполнены.

Несмотря на брутальные разгоны и всевозможные преграды озверевших карателей, прошел один из самых многочисленных маршей за последние месяцы. Мы показали таракану и всей его фашистской своре, что мы не намерены мириться с происходящим беспределом, и не отступим, пока наши требования не будут выполнены, пишет Telegram-канал «Баста!».

Сегодня очень важный день. Началась общенациональная забастовка.

Наши требования неизменны:

1. Диктатор должен уйти.

2. Освобождение всех политзаключённых.

3. Новые свободные выборы.

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