Бастуй, Беларусь!12
- 26.10.2020, 9:08
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Мы не отступим, пока наши требования не будут выполнены.
Несмотря на брутальные разгоны и всевозможные преграды озверевших карателей, прошел один из самых многочисленных маршей за последние месяцы. Мы показали таракану и всей его фашистской своре, что мы не намерены мириться с происходящим беспределом, и не отступим, пока наши требования не будут выполнены, пишет Telegram-канал «Баста!».
Сегодня очень важный день. Началась общенациональная забастовка.
Наши требования неизменны:
1. Диктатор должен уйти.
2. Освобождение всех политзаключённых.
3. Новые свободные выборы.