Бастующие студенты вызывают руководство вузов «на ковер»6
- 26.10.2020, 11:31
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Студенты отказываются выходить на занятия.
Сегодня студенты минских вузов вызывают преподавателей на разговоры. Уже известно о том, что к студентам Белорусского государственного медицинского университета вышел ректор, а к студентам Белорусского национального технического университета — проректор. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники студенты спорят с деканом.
Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.