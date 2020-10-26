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Бастующие студенты вызывают руководство вузов «на ковер»

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  • 26.10.2020, 11:31
  • 6,216
Бастующие студенты вызывают руководство вузов «на ковер»

Студенты отказываются выходить на занятия.

Сегодня студенты минских вузов вызывают преподавателей на разговоры. Уже известно о том, что к студентам Белорусского государственного медицинского университета вышел ректор, а к студентам Белорусского национального технического университета — проректор. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники студенты спорят с деканом.

Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.

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