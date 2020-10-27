К студенческой забастовке в Беларуси присоединяются все новые университеты 2 27.10.2020, 12:19

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Протестное движение студентов приобрело небывалый размах.

К студенческой забастовке в Беларуси, которая началась 26 октября, после истечения срока Народного ультиматума Лукашенко, сегодня присоединяются все новые университеты.

Сайт Charter97.org собрал информацию о нарастающей волне студенческого протеста.

Студенты БГУИР вышли на марш по улицам Минска.

Истфак БГУ продолжает забастовку.

Студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) проводят сидячую забастовку.

Студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) вышли на мощный марш по университету. Сегодня к забастовке присоединилось еще больше учащихся, чем вчера.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) сегодня продолжает бастовать. Бастующие студенты БГУИР заходят в аудитории и призывают присоединиться к забастовке.

Студенты Белорусской государственной академии искусств (БГАИ) в Минске вышли на забастовку и скандируют «Далучайся!».

Студенты мехмата БГУ присоединились к забастовке. В главном корпусе проходит «сидячая» акция.

Преподаватели БГУИР объявили бессрочную забастовку. К ней присоединились ассистенты и другие сотрудники.

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