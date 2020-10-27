Наталья Радина: Давление на Лукашенко нужно продолжать вплоть до его отставки 5 27.10.2020, 13:41

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Наталья Радина

Пора вводить экономические санкции против заводов, где нарушаются права рабочих на стачку.

Об этом главный редактор Charter97.org Наталья Радина заявила в интервью «Форуму свободной России», комментируя Общенациональную забастовку, начавшуюся в Беларуси после истечения срока Народного ультиматума Лукашенко.

Приводим выдержки из разговора. Полностью интервью смотрите на видео.

— На данный момент известно, что бастуют многие предприятия. Это и Минский тракторный завод, и «Гродно Азот», и Минский моторный завод, и «Мотовело», и «Беломо», и «Белкоммунмаш». Есть очаги забастовок и на «Беларуськалии». Люди вышли на забастовку и на уличную акцию солидарности в Парке высоких технологий в Минске.

В Минске также продолжают проходить акции белорусских студентов. Студенты — большие молодцы. В столице, например, вышли студенты всех основных вузов. Это Белорусский государственный университет (БГУ), Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ), это и технические, и медицинские вузы.

Студенческая солидарность сегодня очень впечатляет. Вчера студенты присоединились к Маршу пенсионеров, который проходил в Минске — получился очень сильный союз мудрости и молодости, тысячи человек прошли маршем по центру Минска.

— Можно ли сказать, что сегодня студенты — движущая сила протеста?

— Безусловно, студенты — одна из движущих сил белорусского протеста. И — мое восхищение нашими молодыми людьми.

— Всеобщая забастовка уже началась или это только первый этап, который будет идти к кульминации?

— Я надеюсь, что это только начальный этап. Помимо госпредприятий, к забастовке активно присоединились частный бизнес и госслужащие. Не работают многие магазины,и не работают рестораны и кафе по всей стране. Я очень надеюсь, что это начальный этап и в дальнейшем забастовка будет развиваться по всей стране. Всегда впереди должны пойти самые смелые. Может быть, их не большинство. Но сегодня за нашими героями наблюдает весь мир, вся страна. Мы ими гордимся и надеемся, что забастовка будет продолжаться и нарастать.

— В чем, на ваш взгляд, сейчас может быть причина успеха забастовки?

— Я, например, приверженец так называемых «оккупационных забастовок». Есть опыт польской «Солидарности», когда рабочие не выходят с территории своего предприятия, закрывают ворота, баррикадируются, а предприниматели и все сочувствующие поставляют им продукты. Такой вид забастовок происходил на Гданьской судоверфи в Польше и он достаточно эффективен.

Я думаю, что сейчас самое время в том числе применить международные экономические санкции против тех белорусских предприятий, где идет подавление стачечных комитетов и рабочего движения.

Сейчас мы фиксируем все нарушения, которые происходят на белорусских предприятиях, и я хочу предупредить руководителей всех заводов и фабрик, что они могут попасть как под индивидуальные санкции, а их предприятия — под экономические.

— Как вы видите развитие ситуации?

— Я думаю, что нужно продолжать массовый мирный протест. Не нужно требовать невозможного от белорусов. То, что сейчас происходит — это чудо. Белорусскими протестами восхищается весь мир. В том числе и терпением белорусских демонстрантов, которые не срываются на насилие.

Давление на Лукашенко нужно продолжать оказывать — вплоть до его отставки.

— Какова роль международного сообщества? Могут ли ЕС, США и другие страны сделать что-то большее для Беларуси, чем уже сделано?

— Я считаю, что нужно вводить серьезные экономические санкции. Недостаточно персональных санкций в отношении ответственных за преступления и самого Лукашенко.

Необходимо вводить санкции против бизнеса, поддерживающего диктатора, против так называемых его «кошельков» и олигархов. Необходимо вводить экономические санкции. Это — тот самый серьезный рычаг, который может изменить ситуацию в достаточно короткие и быстрые сроки.

Народный ультиматум и забастовка придали динамике протестам. И это очень хорошо. Сегодня все понимают, что для победы в протестном движении должно быть как можно больше людей, как можно больше предприятий должны выходить на забастовку. Люди в Беларуси сегодня понимают, что все зависит от каждого из них.

Почему у этих протестов нет лидеров, явных политических вождей? Потому что на самом деде каждый в Беларуси сегодня ощущает себя лидером. Каждый понимает, что свобода и победа зависит от него. И это очень здорово, это важно сохранить и развивать.

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