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В Сети появились личные данные 20 работников минской прокуратуры

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  • 5.10.2020, 12:49
  • 12,722
В Сети появились личные данные 20 работников минской прокуратуры

Опубликованы адреса, номера телефонов.

Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные 20 работников минской прокуратуры. Среди опубликованных данных — домашние адреса, номера мобильных телефонов.

«На беззаконие и порабощение народа лукашисты затачивают всю систему. Но особо значимые преступники здесь – верхушка столичной прокуратуры. Их нереагирование на беспредел бандитов в форме квалифицируется не иначе как «преступное бездействие» – и в дальнейшем тоже станет предметом уголовных дел. Сегодня мы публикуем первые 20 имен главных шишек, с их адресами и рабочими и мобильными телефонами. Все они прямо причастны к уничтожению законности. И если расследования преступлений милиции и других спецотрядов не начнутся, то скоро мы продолжим. Никто не останется анонимным», — пишет Telegram-канал.

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