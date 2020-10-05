Вышла на свободу преподаватель ГГУ имени Скорины Наталья Суслова 6 5.10.2020, 16:41

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Наталья Суслова

Фото: Сергей Лысенко / nn.by

Около ИВС еще ждали бывшие студенты, преподаватели, друзья.

Преподавателя Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Наталью Суслову задержали 27 сентября на акции протеста в Гомеле. Судья Евгений Шершнев присудил преподавателю 8 суток ареста, передает сообщает «Радыё Свабода».

Около ИВС 5 октября Наталью Суслову ждали бывшие студенты, преподаватели, друзья, но сотрудники милиции тайно вывезли ее. Теперь она дома.

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