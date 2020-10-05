Илон Маск пообещал беспилотную Tesla за $25 тысяч 2 5.10.2020, 18:43

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Илон Маск

Об этом основатель компаний Tesla и SpaceX объявил во время встречи с акционерами.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Tesla будет выпускать беспилотные автомобили по очень доступной цене. Об этом сообщает 23 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на New York Post.

«Мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который будет полностью беспилотным», — объявил Маск во время встречи с акционерами в Калифорнии.

По словам бизнесмена, выпустить такую машину планируется через три года.

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