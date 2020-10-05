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Часть литовских перевозчиков уже не ездит через Беларусь

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  • 5.10.2020, 19:04
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Часть литовских перевозчиков уже не ездит через Беларусь
фото: A.Stackevič nuotr.

Они ездят через Латвию и Россию.

Президент Национальной ассоциации перевозчиков Литвы Ромас Аустинскас сказал Delfi, что часть перевозчиков, чтобы объехать Беларусь, ездят через Латвию и Россию.

"Сегодня я говорил с ответственным лицом, который следит за ситуацией на границе, так никаких проверок не осталось, нас на внутреннюю таможню в Беларуси не отправляют, но часть перевозчиков сменила направление и ездит через Россию", – сказал Аустинскас.

В понедельник после обеда, по его словам, очередь на границе Латвии и России уменьшилась. "Там стоит всего 80 автомобилей, это мало на данный момент, (...) на прошлой неделе стояло 360 машин", – сказал президент Linava.

Он сказал, что требование МИД Беларуси сократить количество работников посольства Литвы в Беларуси, вызывает озабоченность.

"Такой ультиматум в сфере дипломатии, мы думаем, и нас может коснуться в той или иной мере в виде неадекватных решений", – сказал Аустинскас.

Однако министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич сказал, что не видит "связи" между требованиям к посольствам и перевозчиками.

"Вопрос посольств решает МИД, мы не знаем, будут ли изменения. Второй момент, в Беларуси у нас нет атташе по транспорту. (...) Не вижу связи. На прошлой неделе мы в последний раз обсуждали ситуацию, состоялось заседание с перевозчиками, представителями МИД, президентской службы, анализировали ряд изменений, но их сейчас нет", – сказал Наркевич.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась.

"Перевозчики сказали, что сначала были определенные помехи, задержки, а сейчас ситуация стабилизировалась, нет в Беларуси особых очередей", – сказал Наркевич.

Недавно Лукашенко заявлял, что Беларусь направит свои грузы из Клайпедского порта в российские и "закроет границу с Западом".

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