Жители минского двора забросали силовиков яйцами

Жители минского двора забросали силовиков яйцами7
- 6.10.2020, 11:52
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Лукашисты приехали в квартал «Каскад» снимать национальную символику.
Вчера группа лукашистов приехала в квартал «Каскад» бороться с БЧБ-символикой. Когда жители квартала попытались остановить их, выяснилось, что лукашисты действуют под охраной вооруженных силовиков в балаклавах. Двое парней, которые снимали все на видео, были задержаны, сообщает «Еврорадио».
Тогда из окон в незваных гостей полетели яйца. Это разъярило силовиков, они начали светить в окна, влезли на крышу дома и следили оттуда, а также кричали: «Выходи сюда, поговорим!».
Неужели они думали, что в ответ услышат что-то кроме: «Пошли вон!»?