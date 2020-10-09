Пашинян заявил о готовности Армении к мирным переговорам 9.10.2020, 12:51

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: LENTA.RU

При этом политик заявил, что Азербайджану в ходе боев не удалось достигнуть значительных успехов.

Ереван готов возобновить мирные переговоры по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинянна на заседании глав правительств государств-членов ЕАЭС в Ереване, сообщает РБК.

«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил премьер.

Пашинян подчеркнул, что население Карабаха оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Войну в регионе он охарактеризовал как «азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа». При этом Пашинян утверждает, что Азербайджану в ходе боев не удалось достигнуть значительных успехов.

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