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Электронная система белорусских банков дала сбой

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  • 9.10.2020, 15:02
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Электронная система белорусских банков дала сбой

Клиенты банков не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие действия.

Мобильные приложения Альфа-Банк и БСБ Банк работают с перебоями. Клиенты банков сообщают tut.by, что не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие. Позже читатели сообщила также о перебоях в работе мобильного приложения Приорбанка.

В колл-центре Альфа-Банк сообщили, что «наблюдаются проблемы с работоспособностью приложения, профильные специалисты уже занимаются решением этой проблемы и восстановят все в кратчайшие сроки».

— К сожалению, по срокам не сможем сориентировать. Все зависит от технической сложности вопроса. Постараемся все сделать как можно скорее.

В БСБ Банк сообщили, что с мобильным приложением «сейчас технический сбой».

— Его уже устраняют, пожалуйста, ожидайте.

В обоих банках не смогли сориентировать по примерным срокам устранения неполадок.

Напомним, что ранее кибер-партизаны распространили сообщение, в котором предупредили граждан о внедрении вредоносного ПО в банковскую систему Беларуси.

Хакеры порекомендовали всем до пятницы принять следующие меры:

До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.

Обналичить банковские карты.

Отозвать депозиты со счетов государственных банков.

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