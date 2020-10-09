Электронная система белорусских банков дала сбой

Электронная система белорусских банков дала сбой11
- 9.10.2020, 15:02
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Клиенты банков не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие действия.
Мобильные приложения Альфа-Банк и БСБ Банк работают с перебоями. Клиенты банков сообщают tut.by, что не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие. Позже читатели сообщила также о перебоях в работе мобильного приложения Приорбанка.
В колл-центре Альфа-Банк сообщили, что «наблюдаются проблемы с работоспособностью приложения, профильные специалисты уже занимаются решением этой проблемы и восстановят все в кратчайшие сроки».
— К сожалению, по срокам не сможем сориентировать. Все зависит от технической сложности вопроса. Постараемся все сделать как можно скорее.
В БСБ Банк сообщили, что с мобильным приложением «сейчас технический сбой».
— Его уже устраняют, пожалуйста, ожидайте.
В обоих банках не смогли сориентировать по примерным срокам устранения неполадок.
Напомним, что ранее кибер-партизаны распространили сообщение, в котором предупредили граждан о внедрении вредоносного ПО в банковскую систему Беларуси.
Хакеры порекомендовали всем до пятницы принять следующие меры:
До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.
Обналичить банковские карты.
Отозвать депозиты со счетов государственных банков.