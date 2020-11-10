Страсбург выставляет ловушки для Лукашенко 3 10.11.2020, 8:34

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ОБСЕ рекомендует международному сообществу заняться преступлениями белорусских силовиков.

Белорусы требуют отставки Александра Лукашенко уже три месяца. Власть на это отвечает репрессиями. ОБСЕ, рассмотрев ситуацию в рамках «Московского механизма», рекомендовала привлекать виновных в насилии к ответственности в других странах и допустила создание международного суда, пишет «Независимая газета».

Минувшие выходные в Белоруси ознаменовались новыми акциями протеста. В субботу, в день празднования в стране Великого Октября, было задержано 56 врачей, 30 участниц женского «демарша» и трое журналистов. Вечером задержали шестерых музыкантов, которые играют в минских дворах. Некоторых задержанных отпустили после составления проколов, однако как минимум треть отправились отбывать сутки ареста, в том числе и врачи.

В воскресенье в Минске традиционно проходил «Протестный марш». Интернет в городе был отключен уже в 10 утра. После 11 – закрыты центральные станции метро. Количество силовиков и спецтехники превысило все рекорды предыдущих акций. Людей задерживали с использованием силы и дубинок, даже не дожидаясь, пока они сформируют хоть какие-то группы. Ставили на колени, били уже задержанных, волокли по земле, приезжали скорые. Были перекрыты не только основные улицы на маршруте протестующих, но и проходы во дворы.

Оценить количество участников воскресной акции довольно сложно, так как собраться в одну колонну им не дали. Колонны двигались в разных местах города. Это были группы и в несколько сотен, и в несколько тысяч человек. Уже через пару часов с начала акции правозащитники сообщали более чем о двух сотнях задержанных. Среди них, в частности, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко, многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, «мисс Беларусь – 2008» и экс-пресс-секретарь «Динамо Брест» Ольга Хиженкова, другие известные люди. Силовики ловили людей по дворам, вытаскивали их из кафе, магазинов, автомобилей и даже из церкви.

Аналитики уже в начале третьего месяца протестов называли ситуацию в Беларуси патовой. Насилие, которое применили власти, коснулось многих белорусов, и они не могут с этим смириться.

Международное сообщество пытается воздействовать на удерживающего власть силой Александра Лукашенко доступными ему способами. Ранее под санкции ЕС попали 40 человек из числа причастных к фальсификациям и насилию, однако тогда в списке не оказалось самого Лукашенко. «Чтобы оставить возможность для диалога», – поясняли тогда в Брюсселе. Сейчас уже очевидно, что никакой диалог с ним невозможен. В пятницу в официальном журнале ЕС был опубликован дополнительный список белорусских официальных лиц из 15 человек, в отношении которых вводятся персональные санкции. Он включает Александра Лукашенко, его сына Виктора, который является его помощником по национальной безопасности, пресс-секретаря Наталью Эйсмонт, а также представителей силовых структур.

На следующий день после обнародования нового санкционного списка – в субботу свет увидел доклад ОБСЕ, подготовленный в рамках «Московского механизма человеческого измерения». Его запуск инициировали 17 государств. Он предусматривает изучение ситуации с человеческим измерением в определенной стране и подготовку рекомендаций. Всего с момента учреждения в 1991 году он использовался девять раз, в том числе в 2011-м в отношении Беларуси Предыдущий был в 2011 году, также после президентских выборов. Тогда по итогам доклада была принята резолюция Совета по правам человека ООН и учрежден спецдокладчик по Беларуси, однако никакого влияния на ситуацию в стране это не имело. Власти докладчика не признали, рекомендации проигнорировали. Сейчас МИД Республики Беларусь также заявил, что изложенные в докладе факты не подтверждены и не учитывают официальную позицию, поэтому они «не приемлют его выводы» и не собираются следовать рекомендациям. Эксперты ОБСЕ порекомендовали властям прекратить насилие, провести расследование случаев насилия и привлечь виновных к ответственности, а также организовать новые свободные выборы.

В ситуации, когда внутренних сил для разрешения ситуации не хватает, более интересны рекомендации, которые даются международной общественности. Помимо непризнания итогов выборов и помощи тем белорусам, которые вынуждены покинуть страну, авторы доклада предлагают «учредить независимый международный орган в целях тщательного расследования нарушений прав человека в контексте президентских выборов с участием экспертов-криминалистов». Рекомендуется также «привлекать сотрудников белорусских силовых структур, виновных в пытках и жестоком обращении, и их ответственных руководителей к уголовной ответственности везде, где это возможно».

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