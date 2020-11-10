Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху
- 10.11.2020, 10:58
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По словам премьера Армении, на этом настояла армия.
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны в Карабахе. Об этом он сообщил во время онлайн-конференции в Facebook, пишет РБК.
По его словам, он решил подписать соглашение о перемирии в зоне конфликта после того, как на этом настояла армия.
— Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан. Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее, — сказал Пашинян.