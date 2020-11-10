Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху 10.11.2020, 10:58

3,514

Никол Пашинян

Фото: primeminister.am

По словам премьера Армении, на этом настояла армия.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны в Карабахе. Об этом он сообщил во время онлайн-конференции в Facebook, пишет РБК.

По его словам, он решил подписать соглашение о перемирии в зоне конфликта после того, как на этом настояла армия.

— Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан. Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее, — сказал Пашинян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».