Лукашенко: Частному бизнесу нужно выбирать — или профсоюз, или ликвидация 31 10.11.2020, 13:05

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Фото: RFE/RL

Очередной бред таракана.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем провластной Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БелТА.

«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен», - заявил Лукашенко.

"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, они будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства», - заявил узурпатор.

«Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию», - подчеркнул нелегитимный правитель.

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