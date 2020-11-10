Соглашение по Карабаху: что получают и теряют стороны 10.11.2020, 14:04

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Анализ результатов договоренностей для Армении, Азербайджана, Турции и России.

В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России сообщили о достижении соглашения о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Боевые действия велись с 27 сентября, с обеих стороны — несколько тысяч погибших (по данным российской стороны), пишет РБК.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение победным, премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что был вынужден пойти на него, этого требовало положение на фронте. Президент России Владимир Путин указал на то, что согласованные положения создадут «необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе».

Соглашение предусматривает полное прекращение огня и военных действий в зоне конфликта с полуночи 10 ноября (по московскому времени), Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях. Начинается немедленное развертывание миротворческого контингента России: 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для мониторинга соблюдения условий создается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Армения также начинает передачу территорий Азербайджану.

Что теряет Армения

Согласно заключенному соглашению армянская сторона должна будет вернуть Азербайджану больше территорий, чем это предусматривалось обсуждавшимися ранее планами мирного урегулирования. По итогам карабахской войны 1992-1994 года армянская сторона установила контроль не только над территорией Нагорно-Карабахской автономной области, входившей в состав Азербайджана, но и еще над семью районами. В предыдущие годы, когда обсуждалась передача семи районов, говорилось о Джабраильском, Физулинским, Лачинском, Зангеланском, Кельбаджарском, Агдамском, Кубатлинском районах, напоминает армянский политолог Александр Искандарян. По соглашению получается, что все они перейдут под контроль Азербайджана, потому что некоторые из них были уже захвачены (например, Джабраилский и Зангеланский), а некоторые — как Лачинский и Кельбаджарский — должны быть переданы. К тому же под контроль Баку перейдет город Шуши (Шуша) и часть территорий, которые также были захвачены в период с 27 сентября, в числе которых части Гадрутского и Мартунинского районов, говорит Искандарян. Кельбаджарский район должен быть возвращен до 15 ноября, до 20 ноября — Агдамский и территории в Газахском районе, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Оставить армянская сторона может Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шуши. Пока точные параметры территориального размежевания неизвестны, но оно может привести к потерей контроля армянской стороны над границей с Ираном.

Учитывая, что Азербайджан в Нагорном Карабахе остается на завоеванных позициях, то непризнанная НКР и Армения теряет часть территории, включая древний и символически значимый город Шуши. Именно взятие Шуши 9 мая 1992 года «послужило фундаментом для будущих побед и стало важной вехой в возрождении армянской воинской славы», пишут армянские СМИ.

Значительное влияние соглашение будет оказывать на внутриполитическую стабильность. Нынешний премьер республики Никол Пашинян пришел к власти весной 2018 года в результате массовых акций протеста (на выборах осенью 2018 года его партийный блок — «Мой шаг» — получил большинство в парламенте, 88 из 132 мест). Поддержку получила его борьба против правившего десять лет президента Сержа Саргсяна, изменившего конституцию и после превращения страны в парламентскую республику пересевшего в кресло премьера. Но по мере эскалации боевых действий и потери территорий оппозиционные политики начали критиковать действия правительства Пашиняна. В понедельник, 9 ноября, 17 оппозиционных партий потребовали его отставки, среди них Республиканская партия Саргсяна и вторая по численности в парламенте (24 места) партия парламента «Процветающая Армения». Пашинян утром 10 ноября заверил всех, что продолжает находиться в Армении, и призвал к спокойствию. Однако о расколе в армянской власти свидетельствует заявление президента Армена Саркисяна. Он заявил, что о сути соглашения узнал из СМИ. Внутриполитическая ситуация в Армении сейчас становится одним из главных факторов для выполнения соглашения, согласившись на которое Пашинян подписал себе «политический смертный приговор», указывает политолог Станислав Притчин.

Нет указания на будущий статус Карабаха. В подписанном соглашении нет отсылок к тому, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен в будущем, как нет упоминания и Минской группы ОБСЕ, в которой проходили все мирные переговоры последнего времени. «Это может быть в проработке», — допускает Притчин. В данный момент важнее было остановить боевые действия, потому что после захвата Шуши открывалась возможность для Азербайджана взять Стапанакерт, указывали эксперты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о будущем статусе Карабаха, заявил, что остаются в силе все предыдущие правовые акты, в том числе резолюции Совета безопасности ООН. В них декларируется приверженность территориальной целостности Азербайджана.

В Армении достигнутые договоренности уже ночью спровоцировали акции протеста — люди ворвались в правительство и парламент, избили спикера парламента, представителя правящего блока «Мой шаг» Арарата Мирзояна.

Что получает Азербайджан

Азербайджан добился возвращения значительной части территорий — не только районов и Шуши, но и восстановление наземного сообщения с Нахичеванем. Соглашение предусматривает разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе. Армения должна обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, контроль за транспортным сообщением будет осуществлять Пограничная служба ФСБ России. Баку не получил максимум, который всегда преследовал — полное возвращение территорий Карабаха и других захваченных в ходе войны, но получил больше, чем обсуждалось до этого, указывает Притчин.

Достигнутое соглашение закрепляет роль Ильхама Алиева во главе государства, уверен Притчин. 58-летний Алиев правит страной с 2003 года, до этого президентом (с 1993 года) был его отец Гейдар Алиев. Алиев-старший пришел к власти на фоне внутриполитической нестабильностьи, вызванной войной в Карабахе, но добиться победы в войне он не смог. Алиев-младший выполняет обещание отца вернуть Карабах. Учитывая значимость этой темы, на ближайшие 20-30 лет власть будет цементироваться вокруг него, указывает эксперт.

Укреплен альянс с Турцией. Анкара с начала боевых действий оказывала активную военно-техническую поддержку Баку. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на дипломатическом уровне защищал право Азербайджана на военное возвращение территорий. Турция содействовала отправке бойцов из Сирии.

Что получает Россия

С начала конфликта эксперты обращали внимание на сдержанную позицию Москвы. Она призывала обе стороны к прекращению огня, в Москве было заключено первое соглашение о прекращении огня (10 октября), однако оно не продержалось и дня.

Нынешнее соглашение возвращает Москве лидирующую роль на Южном Кавказе, для Москвы нынешний результат вполне успешен, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Статус-кво невозможно было удержать после того, как выяснилось, что армянская сторона не способна больше одерживать победу в военном конфликте. До сих пор было принято исходить из презумпции победы армян, но в этот раз азербайджанцы подготовились лучше, а когда нет достаточной военной мощи, тогда рассыпается вся конструкция, устоявшаяся за последние годы», — говорит эксперт.

Для России новая модель благоприятна, она остается главным игроком в регионе, Армения становится еще более зависимой от ее присутствия, продолжает Лукьянов. При этом можно говорить о фактическом прекращении существования Минской группы ОБСЕ, указывает эксперт. В тексте соглашения ОБСЕ никак не упомянута, ее сопредседатали — Франция и США — не упоминались как активные участники его подготовки.

На Москву ложатся и основные издержки по выполнению плана. Миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе минимум на пять лет с возможностью продления срока. Транспортный коридор в Нахичевань также будет обеспечиваться российскими пограничниками.

Что получает Турция

Турция закрепилась на Южном Кавказе. «Выгоды Турции совершенно очевидны, она добилась невероятных успехов, стала участником важнейшего регионального конфликта. В последние года Турция так или иначе расширила свое влияние на все территории, относившиеся к Османской империи. В Нагорном Карабахе она сыграла блестящую партию, ничем особенно не рискуя и без особенных затрат», — говорит Лукьянов. «Турция в очередной раз за последнее десятилетие демонстрирует себя как страна не только претендующая на статус регионального центра силы, но и, как государство, способное эти претензии на лидерство защищать и подкреплять на практике», — обращает внимание директор российского Центра изучения новейшей Турции Юрий Мавашев. «Без контроля в регионе Южного Кавказа нельзя помыслить об энергетической безопасности Турции. Это прежде всего трубопроводы. Причем как нынешние (ТАНАП, Баку — Тбилиси — Джейхан), так и перспективные со странами Центральной Азии», — объясняет Мавашев интересы Анкары. Кроме того, без контроля на Южном Кавказе Турция не сможет быть полноправным хозяином на Ближнем Востоке, указывает он.

Разночтения пока вызывает пятый пункт соглашения. Президент Алиев заявил, что он предусматривает совместную миротворческую миссию России и Турции. Представитель российского МИД Мария Захарова настаивает, что речь идет исключительно о российских миротворцах (об этом она заявила «Эху Москву»).

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