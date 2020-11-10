Создан переводчик с кошачьего «языка» на человеческий 8 10.11.2020, 15:50

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Метод разработал бывший инженер Amazon.

Бывший инженер Amazon, который работал над созданием Alexa, создал приложение, которое необходимо всем хозяинам кошек. С помощью технологии машинного обучения Хавьер Санчес разработал программу, которая переводит мяуканье кошки на понятный человеку язык, пишет popmech.ru.

MeowTalk слушает звуки, издаваемые кошкой, и предлагает перевод на человеческий язык. Программа классифицирует «речь» кошки на 10 различных категорий, универсальных для всех пород. Интересно, что пользователь может «обучать» приложение, задавая значения для определенных звуков, в значении которых хозяин уверен.

Как отмечает Санчес, приложение поможет настроить коммуникацию между домашним животным и его хозяином, ведь теперь вы точно будете знать, когда «мяу» значит «накорми меня», а когда «мне больно».

Для Санчеса это не первый опыт работы с голосовыми помощниками, до этого он занимался разработкой Alexa в Amazon. «Я некоторое время работал в команде машинного обучения Alexa. И я знаю, как они [разработчики Alexa] обучают свои модели. Так что я подумал, что можно сделать что-то подобное в виде приложения только с кошками».

После того, как Санчесу пришла в голову эта идея, он рассказал о ней управлению Akvelon (фирма, в которой он сейчас работает), и компания дала добро на разработку. Спустя пять месяцев появилось приложение MeowTalk, которое сейчас доступно как для iOS, так и для Android.

Санчес добавляет, что во время тестов его коллеги выразили желание иметь такой же переводчик для собак. Однако, по словам создателя приложения, это невозможно из-за того, что лай собак всегда одинаковый. «Ирония заключается в том, что собаки понимают человеческий язык, но не говорят на нем. А вот кошкам все равно, что ты говоришь».

Кстати, приложение Санчеса не первая разработка в сфере переводчиков с животных «языков». О всех подводных камнях в создании таких приложений можно прочитать в нашем материале о том, как «поговорить» с вашим питомцем.

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