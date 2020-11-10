Apple представила первые MacBook на собственном процессоре 10.11.2020, 22:08

фото: wccftech.com

Американская компания представила новую линейку ноутбуков Mac.

Во вторник, 10 ноября, компания Apple представила новую линейку ноутбуков Mac. Презентация проходила в штаб-квартире компании в калифорнийском Купертино, корреспондент РБК смотрел трансляцию на официальном сайте компании.

Сама конференция прошла под названием «Еще кое-что» — так раньше на конференциях говорил основатель Apple Стив Джобс перед анонсами наиболее значимых для компании и рынка продуктов.

В начале конференции Apple представила первый собственный процессор для Mac на базе архитектуры ARM под названием M1. Это модифицированный процессор Apple Silicon, который сейчас используется в других продуктах Apple. Представитель компании назвал M1 «самым быстрым и самым энергоэффективным процессором в мире». Также команда Apple представила новую операционную систему macOS Big Sur, разработанную для максимально производительной работы с процессором М1.

Первым ноутбуком с поддержкой M1 стал новый MacBook Air. По оценке Apple, новое устройство работает быстрее, чем 98% ноутбуков на Windows, проданных за последний год. Также в компании отметили, что новый MacBook Air работает в 3,5 быстрее, чем предыдущая модель на процессоре от Intel. Батареи хватит на 15 часов работы, пообещали в Apple. Диагональ экрана составляет 13,3 дюйма, международная цена — $999.

Также Apple представила Mac Mini, который, по заявлениям компании, работает в три раз быстрее предыдущей модели и в 5 раз быстрее ноутбуков на Windows, стоимость устройства — $699.

Также производитель представил 13,3-дюймовый MacBook Pro. Заряд батареи новинки рассчитан на 20 часов работы. По оценке компании, устройство работает в три раза быстрее самых продаваемых ноутбуков на Windows. Также в MacBook Pro встроена система Activation Lock, которая не позволит получить доступ к устройству при его краже или потере. Объявленная стоимость составит $1299.

Ранее в июне 2020 года на конференции для разработчиков WWDC Apple анонсировала переход линейки Mac на собственные процессоры Apple Silicon, тем самым производитель должен был отказаться от используемых в прежних моделях чипов Intel. Первый подобный ноутбук компания обещала представить до конца 2020 года. Источники Bloomberg тогда сообщали, что компания приняла такое решение из-за ежегодного снижения прироста производительности процессоров. Эксперты предполагали, что ноутбуки на собственных процессорах могут оказаться дешевле на $200, чем те, в которых используется решение Intel.

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