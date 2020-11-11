закрыть
11 ноября 2020, среда, 10:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На БелАЗе расширяется политическая забастовка

2
  • 11.11.2020, 9:52
  • 2,488
На БелАЗе расширяется политическая забастовка
Александр Морозов

Еще один работник предприятия присоединился к стачке.

Работник «БелАЗа» Морозов Александр Васильевич также присоединился к забастовке, сообщает НЕХТА телеграм-канал.

Александр считает невозможным выполнение своих обязанностей до выполнения следующих требований: проведение честных выборов и отставка Лукашенко, освобождение всех политических заключенных и прекращение давления со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников
Улица – это власть
Улица – это власть Ирина Халип
Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич