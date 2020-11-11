На БелАЗе расширяется политическая забастовка 2 11.11.2020, 9:52

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Александр Морозов

Еще один работник предприятия присоединился к стачке.

Работник «БелАЗа» Морозов Александр Васильевич также присоединился к забастовке, сообщает НЕХТА телеграм-канал.

Александр считает невозможным выполнение своих обязанностей до выполнения следующих требований: проведение честных выборов и отставка Лукашенко, освобождение всех политических заключенных и прекращение давления со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан Беларуси.

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