На БелАЗе расширяется политическая забастовка

На БелАЗе расширяется политическая забастовка2
- 11.11.2020, 9:52
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Еще один работник предприятия присоединился к стачке.
Работник «БелАЗа» Морозов Александр Васильевич также присоединился к забастовке, сообщает НЕХТА телеграм-канал.
Александр считает невозможным выполнение своих обязанностей до выполнения следующих требований: проведение честных выборов и отставка Лукашенко, освобождение всех политических заключенных и прекращение давления со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан Беларуси.