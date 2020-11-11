Белорусский авторынок демонстрирует спад 11.11.2020, 11:34

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По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года падение составило 28%.

Об этом газете "Белорусы и рынок" рассказал председатель Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Михневич.

Согласно свежей статистике БАА, падение продаж в сентябре составило порядка 9 % по отношению к августу — всего было реализовано 4062 автомашины. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года падение составило куда больше — 28 %. Если сравнивать с количеством машин, проданных за три квартала текущего года, то результат 2019-го ухудшен на 16,5 %.

Не только пандемия виной

Первый квартал был очень успешным, два последующих — с отрицательной динамикой. Чтобы было понятно: в 2019 году впервые в истории за первые три месяца было продано более 10 тыс. новых автомобилей — 14 288. Казалось бы, перекрыть этот результат будет очень и очень трудно, но нет — в этом году белорусские дилеры достижение не просто превзошли, а превзошли намного: 17 603 машин нашли новых владельцев в I квартале 2020 года. Да, частично в этом «повинен» мартовский обвал рубля (за месяц было продано 8544 авто), но не только он.

«Очень успешный I квартал несколько сгладил падение двух последующих, без него ситуация выглядела бы вовсе плачевно. Но и так уже сейчас (по итогам 9 месяцев) рынок автомобилей в Беларуси обвалился на 16,2 % — это много. Второй квартал, как я и предсказывал в мае, оказался провальным, и главным отрицательным фактором стала пандемия коронавируса. Если же оценивать ситуацию в целом, то первой, и главной, причиной, вызвавшей резкое падение спроса в этом году, назову прекращение кредитования. Оно очень сильно ударило по продажам в сентябре», — обрисовал ситуацию на авторынке Сергей Михневич.

По его словам, на спрос давят множество негативных вещей, но именно невозможность кредитования стала главным тормозом белорусского авторынка в 2020 году: «Люди не могут приобрести машину без кредита. Да, потребности в нем неодинаковые: кому-то не хватает 20 % от цены авто, а кому-то и 80 %, но без помощи банков купить новую машину мало кто может. Причем проблемы с кредитами проявились еще до того, как банки перестали кредитовать население: уже во II квартале ставки пошли вверх и число тех, кто решился на покупку, уменьшилось».

Второй причиной председатель БАА назвал не пандемию, которая подкосила продажи во II квартале, а обеднение белорусов: «Снижение доходов не является секретом, а последствия неуверенности в будущем ведут к сокращению спроса».

Станет ли первой Geely?

На белорусском авторынке в этом году продаются машины 36 марок. Последней в списке стоит премиумная марка: на счету бренда Maserati одно проданное авто. Вот список лидеров:

1. Lada

2. Geely

3. Renault

4. Volkswagen

5. Kia

«Больше всего пострадали массовые бренды — Renault и Lada. На этом фоне на второе место вырвалась Geely, у которой наблюдается даже рост продаж — за счет государственной программы и сохранившихся кредитов. Volkswagen и Kia также существенно сократили продажи», — прокомментировал список лидеров председатель БАА.

Если на рынке сохранится статус-кво, то можно предположить, что к концу года китайско-белорусский автомобиль доедет до финиша первым: без кредитов продажи конкурентов обвалятся, к тому же многие покупатели вынужденно приобретут Geely, который по-прежнему можно купить в кредит. Ведь уже в III квартале марка впервые истории вышла на первое место, «в клетках» обогнав лидера последних лет — Lada. У российской марки 2578 проданных машин, у китайско-белорусской — 2668. Чтобы был понятен «привычный» расклад сил, можно отметить, что в I квартале, когда сохранялись условно равные правила игры, Geely шел на третьем месте.

По словам Сергея Михневича, в целом падение распределилось среди участников рынка неравномерно, но отличий от иных кризисных периодов нет. «Премиумные бренды, конечно же, всегда менее подвержены колебаниям, чем массовые. Если же брать в расчет модификации, то, как обычно, сильнее всего просели массовые марки седанов и внедорожников — основной сегмент белорусского рынка новых автомобилей, волатильность в них всегда самая сильная», — пояснил председатель БАА.

Авто подорожают. Из-за РФ

В сентябре Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило предупреждение БАА. В нем указано, что высказывания генерального директора БАА Александра Сидоревича об однозначном повышении цен на автомобили у белорусских дилеров могут свидетельствовать о планировании координации экономической деятельности автодилеров. Напомним, Александр Сидоревич заявил, что автозаводы в России поднимают цены не менее чем на 6 % ежегодно, а в текущем году автомобили российского производства подорожают более чем на 16 %. А из 65 тыс. авто, проданных в прошлом году, львиная доля (более 80 %) — это машины «с Востока», посему основания для реакции МАРТа наличествуют. Что думают по этому поводу в БАА?

«Комментировать это трудно… МАРТ сослался на вырванную из контекста цитату. БАА никогда не занимался прогнозированием, тем более навязыванием рынку и его игрокам своих прогнозов. Нас спросили: как колебались цены на авто в этом году и что будет с ними дальше? Ровно так же журналисты интересуются экспертным мнением по поводу курсов валют. Александр Сидоревич, опираясь на факты, дал свой прогноз, отталкиваясь от факторов, влиявших на цены до того. После реакции МАРТа мы решили больше не давать подобных прогнозов, потому как сейчас госорганы очень нервно реагируют на подобные высказывания», — пояснил Сергей Михневич.

По его словам, в этом году цены росли. Причины две. «Первая — двухэтапная девальвация белорусского рубля ко всем валютам. Вторая — рост цен на авто из России, опять же из-за девальвации российского рубля. В октябре белорусский рубль укреплялся, посему это может несколько притормозить рост цен в IV квартале. За 9 месяцев они поднялись у разных дилеров на 10—15 % к аналогичным комплектациям 2019 года».

Четвертый станет худшим?

То, что прошлогодний рекорд не будет превзойден, ясно уже сейчас. Напомним, тогда белорусские автодилеры, члены БАА, продали 65 099 новых автомобилей, на 22 % больше, чем годом ранее. Каков же

прогноз? Что ждет рынок в IV квартале, каков будет годовой итог?

«Если в этом году потребительские кредиты не вернутся, то это вызовет еще большее падение, чем мы предполагаем сейчас. Боюсь, IV квартал станет худшим в этом году, даже хуже второго, «пандемийного». По оценкам экспертов Белорусской автомобильной ассоциации, по итогам года ожидается снижение продаж на 20 %, то есть если в прошлом году было продано 65 тыс. автомобилей, то в этом, предполагаем, будет реализовано около 50 тыс. И, опять же, не стоит забывать о политическом факторе: люди не готовы делать какие-то крупные покупки на фоне неуверенности в будущем дне», — рассказал Сергей Михневич.

Робкую надежду на то, что ситуация не станет патовой, дает то, что в последнее время некоторые банки стали возвращать кредитование по партнерским программам. Кроме того, есть лизинг.

Он также отметил, что в последнее время наблюдается оживление на рынке подержанных авто. Объясняется оно, опять же, недоступностью кредитов: некоторые обратили внимание на более дешевые машины. «Но это оживление условно: сегодня покупка авто отягощается пессимизмом покупателя в отношении будущих доходов и способности эксплуатировать машину».

«Белорусский авторынок нельзя рассматривать в отрыве от мирового. Да, у нас огромно влияние на экономику политического кризиса, и отрицать это глупо, но нельзя забывать о второй волне коронавирусной пандемии — общей для всех проблемы. Мы прекрасно помним, как она ударила по автопрому, по рынку во II квартале. Свою лепту добавит и тот факт, что из-за падения экономик многие автоконцерны отложили выход на рынок новых моделей или вовсе перенесли их на следующий год. Это коснулось и нашего рынка. Мы снова можем столкнуться со сбоями в поставках запчастей и автомобилей, как это было весной. Все эти факторы говорят о том, что для рынка новых машин нынешний год будет самым сложным за последнее время, и к этому нужно быть готовым», — резюмировал Сергей Михневич.

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