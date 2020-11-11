На границе Беларуси закрыли девять пунктов пропуска 11.11.2020, 23:15

Иллюстрационное фото: newsgomel.by

Пункты пропуска закрыты на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что на границе республики с сопредельными странами перестал функционировать ряд пунктов пропуска. В пресс-службе пояснили, что пропускные пункты закрыты «в условиях COVID-19».

Всего закрыто 9 пограничных пунктов пропуска: на границах с Литвой, Польшей и Украиной. Больше всего пунктов пропуска временно закрылись на белорусско-украинской границе: перестали функционировать «Томашовка», «Олтуш», «Невель», «Верхний Теребежов» и «Глушкевичи». По два пункта пропуска закрыты в польском и литовском направлениях: это «Песчатка» и «Домачево», а также «Видзы» и «Лоша» соотвественно.

На вечер 11 ноября на белорусско-латвийской границе были открыты оба существующих погранперехода.

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