Директор института, раскрывший низкий рейтинг Лукашенко: Этому режиму осталось недолго 9 12.11.2020, 10:27

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Фото: onliner.by

Его падение уже предопределено.

Экс-директор Института социологии Академии наук Беларуси Геннадий Коршунов, раскрывший накануне выборов низкий рейтинг Лукашенко, заявил в интервью «Радыё Свабода», что «все уже предопределено, такой режим не может существовать долго».

- Можно ли социологически представить, как выглядит белорусское общество на данный момент, через 3 месяца после дня голосования?

- О цифрах, конечно, трудно говорить. Все настолько динамично, что неделя от недели может отличаться довольно сильно. Но если посмотреть на то, какие шаги предпринимает почти каждое корпоративное сообщество, начиная от медиков, студентов, рабочих, музыкантов и заканчивая пенсионерами, то можно говорить, что поддержка Лукашенко, если и осталась, то очень дисперсная, размытая. Если говорить о социально-профессиональных группах, то за пределами силовиков и вертикали власти найти такую поддержку в других группах очень трудно.

- Какой может быть развязка этой белорусской ситуации, когда власть фактически превратилась в хунту, опирается только на штыки силовиков и чиновников? Как исторически выглядит судьба таких режимов?

- Устойчивость таких режимов обеспечивается внешней помощью или богатыми природными ресурсами. В Беларуси таких бесконечных полезных ископаемых нет. Поэтому, как мне кажется - все предопределено. Такой режим не может существовать долго. Весь вопрос во времени, в том, сколько ему осталось.

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