Минчанин с «Площади перемен», на которого напали лукашисты - в критическом состоянии 43 12.11.2020, 13:25

16,535

В операционную его привезли уже в коме.

Последнее сообщение, которое 31-летний Роман Бондаренко написал в дворовом чате известной минской «Площади перемен»: «Я выхожу!» Как рассказывают его соседи, неизвестные в масках снова приехали снимать бело-красно-белые ленточки, в какой-то момент началась потасовка. Избитого Романа завели в микроавтобус и увезли, где-то через полтора часа из РОВД парня доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга.

Роман Бондаренко во время службы во внутренних войсках. Фото из социальных сетей.

— Роман поступил в БСМП в 00.05 ночи с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Он находился в заторможенном состоянии, но в операционную уже привезли в коме. Операция длилась несколько часов, — рассказывают в больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, молодой человек в критическом состоянии, пишет tut.by.

В среду вечером жители домов с «Площади перемен» увидели, что к ним приехали микроавтобусы с неизвестными в масках, чтобы в очередной раз снять бело-красно-белые ленточки.

Фото: tut.by

— Это было в 22.00, — рассказывает жительница дома Юлия.

— Приехали в гражданке шесть мужчин и три женщины. Судя по их разговору, женщины непростые.

Жители многоэтажек тут же написали об этом в местном чате. Среди тех, кто решил выйти на улицу, был 31-летний Роман Бондаренко, он успел написать: «Я выхожу!»

— Между человеком в балаклаве и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал, — говорит очевидец событий. — Потом он что-то сказал, и человек в балаклаве спросил: «Ты чего борзый такой?» Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой.

Жители отмечают, потом все развивалось стремительно и до конца неясно, как: выпал чей-то телефон, кто-то его подхватил и стал убегать.

— И Рому стали мутузить уже двое. Били не только его, но и незнакомого пацана, который изначально говорил с человеком в балаклаве. Приблизительно это было в 22.16, — добавляют местные жители. — Потом Романа увезли. Сложно сказать точное время, но в 22.30 мы уже были дома. Стали обзванивать РУВД, и только в Центральном стали спрашивать, кто мы, кем приходимся, просили оставить свои данные.

Позже соседи узнали: Роман Бондаренко находится в больнице в тяжелом состоянии. Туда он поступил с формулировкой «травмы получил во время драки».

По информации наших собеседников, Роман — художник. Как раз вчера он уволился с работы.

Сегодня на «Площади перемен» идут следственные действия.

Жительница «Площади перемен» Татьяна — одна из тех, кого опрашивал Следственный комитет. Она утверждает: вчера к их дому приехало четыре микроавтобуса.

— Таких, на которых работают во время всех шествий, — говорит Татьяна. — Было два буса с тонированными стеклами, я смогла рассмотреть водителя в черной одежде и балаклаве. Еще в двух микроавтобусах люди были в гражданской форме, в масках, с капюшонами и в шапках. Роман у них спросил, зачем они приехали и что делают. Один из мужчин был изначально агрессивно настроен и начал грубить, оскорблять, а потом толкнул Романа.

Татьяна вспоминает, в какой-то момент отвлекалась на ребенка, когда повернулась — Романа Бондаренко уже держали несколько человек.

— Было видно, что люди умеют проводить задержания. Романа в бус уносили в сознании, — говорит Татьяна, которая также была очевидцем событий.

«Наша Нива» поговорила с двоюродной сестрой Романа.

«Очевидцы сказали его маме, что Романа закинули в бус, после этого бус очень сильно качало. Возможно, его били?

Затем его отвезли в РУВД. Рома был в заторможенном состоянии, его начало тошнить. Но почему-то в РУВД он провел целых 2 часа, — рассказывает сестра. — Потом он попал в больницу, где сделали операцию.

Сегодня в больнице — консилиум, приехал какой-то профессор. Говорят, если бы раньше привезли в больницу, то были бы какие-то шансы, а сейчас шансов мало совсем. Врачи говорят, что его очень поздно доставили. Сейчас Роман в коме».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».