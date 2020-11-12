21-летнюю девушку осудили на два месяца ареста за надпись «Жыве Беларусь!» 2 12.11.2020, 15:35

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Мария Сафонова

Беспредел лукашистов пора остановить.

Суд Ленинского района Минска наказал 21-летнюю Марию Сафонову за надпись «Жыве Беларусь» и изображение бело-красно-белого флага на доме по улице Балтийской и тротуарной дорожки двумя месяцами ареста. Именно такое наказание просила гособвинитель Юлия Даугала. Это почти максимальное наказание по статье 341 Уголовного кодекса, по которой судили девушку, пишет spring96.org.

По словам обвинения Мария «7 октября в период с 1 до 2 часов ночи, действуя в группе лиц по предварительному сговору, между домами 2 и 4 по улице Балтийской совершила циничные надписи и совершила осквернение здания, двери в подвал и перил, тротуарной дорожки и урны для мусора».

Своей надписью «Жыве Беларусь», по мнению обвинения, Мария «снизила эстетические признаки указанных объектов, чем нанесла ущерб Ремавтодору на 442 рубля, ЖКХ — на 61 рубль и Мингорсвету — на 53 рубля».

Общий размер «ущерба» составил 556 рублей. В материалах дела - показания «свидетелей», записи видеокамер, протоколы осмотра.

Мария в ответ сказала, что нанесла надпись, потому что она белоруска и хотела таким образом подчеркнуть свою гражданскую позицию и свою национальность. Мария заявила, что хотела высказать свою позицию о том, что здесь живут белорусы.

Как пояснила Мария, решение нанести надписи у нее возникло после того, как 5 октября на улице Балтийской группа лиц под охраной ОМОНа с помповым ружьем делала надписи «за Беларусь» на трансформаторной будке.

В свою очередь, адвокат Марии Инесса Аленская предоставила в суде заключение специалистов о том, что надпись «Жыве Беларусь» относится к нейтральным и не является оскорбительной.

Также защитник предоставила заключение Института истории Академии Наук о том, что бело-красно-белый флаг отражает цвета исторического флага белорусов, нанесение его изображения демонстрируют национальную гордость. Защита ходатайствовала вызвать в суд специалиста, который бы смог объяснить отсутствие в надписи «Жыве Беларусь» и нанесении БЧБ-флага признаков осквернения. Но судья Шут отказалась удовлетворить это ходатайство.

На суде также было приведено заключение заведующего отделом генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории Национальной академии наук Алексея Шаланды о бело-красно-белом флаге:

«Это национальный символ белорусского народа, который дважды имел государственный статус: в Белорусской Народной Республике 1918-1921 годах и в 1991-1995 годах. Национальная символика призвана объединять нацию в борьбе за государственное самоопределение, независимость и суверенитет. Использование национальных бело-красно-белого цветов не может нанести какой-либо вред общественному порядку, не говоря уже о моральной стороне вопроса».

Государственный обвинитель Юлия Даугала попросила суд наказать Марию по статье 341 Уголовного кодекса арестом на 2 месяца. Это почти максимальное наказание по этой статье.

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