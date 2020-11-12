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Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову осудили еще на 15 суток ареста

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  • 12.11.2020, 16:43
  • 5,814
Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову осудили еще на 15 суток ареста
фото: nn.by

Свой день рождения она проведет за решеткой.

Мисс Беларусь — 2008 и экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова получила еще 15 суток ареста, сообщает «Наша Нiва».

Судья Центрального района Дмитрий Карсюк вынес приговор за участие в Марше 11 октября. Доказательством стали снимки в Instagram.

Вчера Хижинкову в Заводском суде приговорили к 12 суткам ареста.

Отметим, что у Ольги Хижинковой день рождения 22 ноября. В этот день она будет находится за решеткой.

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