Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову осудили еще на 15 суток ареста

Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову осудили еще на 15 суток ареста5
- 12.11.2020, 16:43
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Свой день рождения она проведет за решеткой.
Мисс Беларусь — 2008 и экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова получила еще 15 суток ареста, сообщает «Наша Нiва».
Судья Центрального района Дмитрий Карсюк вынес приговор за участие в Марше 11 октября. Доказательством стали снимки в Instagram.
Вчера Хижинкову в Заводском суде приговорили к 12 суткам ареста.
Отметим, что у Ольги Хижинковой день рождения 22 ноября. В этот день она будет находится за решеткой.