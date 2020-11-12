Чтобы заработать на iPhone 12, белорус должен трудиться 75,3 дня 5 12.11.2020, 17:15

2,800

фото: biznes.wprost.pl

В Германии и Польше новый гаджет равнозначен по стоимости 9,7 и 28,3 рабочего дня.

Исходя из средней зарплаты, жители Швейцарии, США и Австралии могут заработать на новый iPhone за 4,4 , 6,1 и 6,6 дня соответственно. Среднестатистическому белорусы для этого нужно 75,3 дня, пишет thinktanks.by.

Аналитики Picodi.com сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям того или иного государства, чтобы заработать на новый флагман от Apple.

В Беларуси iPhone 12 Pro в версии 128 GB стоит 3 899 р. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников.

Получается, что среднестатистический беларус должен отработать 75,3 дня, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть). По сравнению с прошлогодним индексом айфона показатели Беларуси ухудшились почти на 8 дней.

Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет заработать на новый iPhone за 4,4 , 6,1 и 6,6 дня соответственно.

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Филиппинам: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 88,2 дня. В Германии и Польше новый гаджет равнозначен по стоимости 9,7 и 28,3 рабочего дня.

Методология

Индекс iPhone 2020 был рассчитан на основе официальных цен iPhone 12 Pro (с памятью 128 GB), указанных в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране. Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату мы поделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.

Сравнение

По сравнению с 2019 годом, Беларусь ухудшила позицию в Индексе айфона. Если в рейтинге 2019 года Беларусь занимала 8-ую строчку с конца, то теперь - 5-ую.

Журналисты уже подсчитали, что за цену «айфона» (512 ГБ) в Беларуси можно купить почти 3669 литров молока по цене 1,39 руб. за литр, практически 6 тыс. буханок хлеба, больше тонны макаронных изделий, порядка 2000 десятков яиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».