«Не забудем, не простим!»: акция памяти о Герое Беларуси Романе Бондаренко (Онлайн)
- 13.11.2020, 12:05
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Люди вышли на центральные улицы и площади своих городов.
Вчера Каратели Лукашенко убили нашего товарища 31-летнего Романа Бондаренко.
Сегодня люди вышли на центральные улицы и площади наших городов на акцию памяти о Герое Беларуси.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акции.
12:07 Цепи памяти выстроились в минских Малиновке и Серебрянке.
12:06 В Гродно люди несут цветы к фаре Витовта.
12:05 На «Площади Перемен» снова собрались люди.
12:05 Цепь солидарности выстраивается вдоль проспекта Дзержинского в Минске.