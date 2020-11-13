«Не забудем, не простим!»: акция памяти о Герое Беларуси Романе Бондаренко (Онлайн) 13.11.2020, 12:05

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Люди вышли на центральные улицы и площади своих городов.

Вчера Каратели Лукашенко убили нашего товарища 31-летнего Романа Бондаренко.

Сегодня люди вышли на центральные улицы и площади наших городов на акцию памяти о Герое Беларуси.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акции.

12:07 Цепи памяти выстроились в минских Малиновке и Серебрянке.

12:06 В Гродно люди несут цветы к фаре Витовта.

12:05 На «Площади Перемен» снова собрались люди.

12:05 Цепь солидарности выстраивается вдоль проспекта Дзержинского в Минске.

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