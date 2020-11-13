Одногруппница Романа Бондаренко: Он был добрый, отзывчивый и очень ответственный 2 13.11.2020, 14:47

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Роман Бондаренко

Мы не забудем и не простим.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал воспоминания одногруппницы героя Беларуси Романа Бондаренко:

- В Академии искусств маленькие группы. В нашей телерекламе было восемь человек. Семь капризных разных творческих девчонок и Ромка. Уже на этапе вступительных экзаменов, где каждый сам за себя и конкурс несколько человек на место, у нас сложилась дружеская теплая атмосфера. Мы сразу понимали с кем мы хотим учиться.

Не помню, поступали ли с нами еще мальчишки, но Ромка помогал расставлять нам деревянные мольберты, стулья без лишних слов, помогал девочкам с планшетами, а это не такая уж и тяжесть если честно, но Ромка был таким.

Он был тем абитуриентом, что помогал другим на экзамене советом, разряжал обстановку юмором, никакой конкуренции. Ромка ездил или звонил в академию, мог узнать результат за себя и за другого. Всем желал поступить.

Когда мы пришли на первый курс и все встретились, Ромка был один парень на семь разных, эмоциональных, творческих девчонок. Спокойно и с юмором относился к нам. Добрый был, отзывчивый и очень понимающий. Рома помогал нам устанавливать графические программы на наши компьютеры. Помогал делать курсовые, когда мы знакомились с миром компьютерной графики.

Помню, как мы с одногруппницей не могли никак завершить проект в Афтер эффекте, чтобы показать курсовую. Мы делали это на компьютере Ромы у него дома в гостях, смеялись шутили, обсуждали планы будущие дипломные работы и преподавателей. Он нам всегда помогал, потому что Роман был такой, честный, добрый и ответственный даже за нас.

Наш курс телерекламы выпуска 2013 года защитил дипломы благодаря Роману. Он принёс свой компьютер, все подключил за всю группу, демонстрировал дипломные видео и обеспечил техническую часть показа наших работ.

Ромка, отличный парень Ромка...

Мы не забудем, не простим.

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